Montefano, fair-play Cingolani: viene espulso e a fine gara chiede scusa

Al di là dell'esito della sfida di Eccellenza tra Montefano e Portorecanati (2-2) c'è da segnalare un gesto abbastanza inusuale: il fair play del giocatore di casa Andrea Cingolani. Il calciatore espulso per fallo su Pablo Ismael Garcia, al termine della partita si è scusato con il giocatore argentino (che non ha riportato fortunatamente nessun danno fisico) direttamente nello spogliatoio. Cingolani, classe 1995, è alla quinta stagione con la maglia viola, una maglia che sente ormai come la sua seconda pelle.

