Montefano, mister Lattanzi: «La nostra è una squadra che ci crede sempre»

Undici risultati consecutivi per il Montefano e l'ultimo, il pareggio in casa della prima della classe Fabriano Cerreto. Uno score decisamente positivo per la banda di mister Lattanzi. Proprio il tecnico del Montefano fa il punto della situazione della sua squadra: «Questa è una squadra di ragazzi che si conoscono bene, non si abbattono e ci credono sempre poi chi entra negli ultimi minuti vuole dire la sua, senza fare il muso in panchina e quando gli tocca dà sempre quel qualcosa in più. A volte quindi è merito anche di chi subentra come domenica con Anas Ezzaitouni, questo ragazzino del 2000 che ha preso il rigore e creato diversi pericoli nel finale, dimostrando pur con pochi minuti di essere entrato molto bene in partita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA