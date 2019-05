Montefano, tutto pronto per i preparativi

La società del Montefano è alle prese con i preparativi per poter festeggiare il conseguimento della storica salvezza in Eccellenza. In programma domenica 19 maggio a partire dalle ore 18,00 la Giornata Viola dove tifosi ed appassionati si riuniranno per festeggiare la permanenza nel massimo campionato regionale. Prevista una merenda-cena e musica dal vivo con il gruppo "Penetration".

