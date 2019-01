Montegiorgio, dalla Fermana arriva in prestito Malaigia

La Fermana comunica che andrà in prestito al Montegiorgio il difensore Nicolò Malaigia nato a Fermo 2 marzo 2000. Il giovane, del settore giovanile della Fermana, nella prima parte di stagione è stato in prestito al San Marco Servigliano Lorese, in Eccellenza, maturando esperienza in un Campionato “adulto”. Passa nella seconda parte di stagione in serie D, sempre con l’obiettivo di profilare una nuova esperienza e un’opportunità di crescita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA