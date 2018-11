Montegiorgio, dimenticare la sconfitta con la Vastese

Antivigilia di campionato per il Montegiorgio, che dopo la sconfitta esterna subita in casa della Vastese, durante la settimana ha lavorato sodo per cercare di correggere gli eventuali errori commessi e migliorare ancora di più sotto l'aspetto tecnico e mentale. Gli uomini di Massimo Paci sono apparsi molto carichi e non vedono l'ora di tornare in campo per dimostrare il proprio valore e tornare a muovere la classifica. "Da parte nostra c'è tanta voglia di tornare subito a giocare e di portare a casa dei punti importanti per raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza – afferma il centrocampista Marco Vita - anche domenica scorsa contro la Vastese abbiamo dimostrato di poter offrire delle buone prestazioni e giocarcela contro chiunque. Siamo convinti di poter fare ancora meglio".

