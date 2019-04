Montegiorgio, Nasic è da record: segna dopo nove secondi

La prima rete del classe 2000 Armin Nasic con la maglia del Montegiorgio in casa contro l'Olympia Agnonese non si è fatta attendere: sono bastati appena nove secondi per fare in modo che il calciatore in questione facesse esplodere di gioia i propri tifosi al Tamburrini nel ritorno a casa atteso tantissimi mesi. Calcio d’inizio e palla subito mandata in avanti per il giovane esterno offensivo che duetta con Albanesi, si accentra e di sinistro gonfia la rete alle spalle dell’estremo difensore molisano.

