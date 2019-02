Montegiorgio, stagione finita per Sbarbati

Un fulmine a ciel sereno: il Montegiorgio ha ufficializzato l'infortunio per il resto della stagione di Lorenzo Sbarbati, classe 1990, attaccante di peso nell'economia di gioco della squadra con 9 reti in questa stagione, 44 totali nelle tre stagioni in maglia rossoblù. Una notizia comunicata ufficialmente in mattinata dal club "per sopraggiunti problemi di salute" dell'attaccante anconetano, vero e proprio idolo dei tifosi. «Una notizia arrivata improvvisamente e che addolora società, squadra e tifosi. Augurando una pronta guarigione al bomber rossoblù, amatissimo dai tifosi e da tutto l’ambiente, la società e in primis il presidente Lanfranco Beleggia augura al ragazzo un pronto ritorno all’attività agonistica magari proprio in maglia rossoblù. In bocca al lupo Lorenzo. Montegiorgio ti vuole bene!».