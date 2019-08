Montegiorgio, Trillini: «Emozionante segnare da ex al Castelfidardo»

Il gol nell’amichevole di domenica contro la sua ex Castelfidardo, avrà avuto molto probabilmente un sapore particolare per Massimiliano Trillini, centrocampista duttile, classe 1992, che potrà essere molto utile a mister Baldassarri e al suo Montegiorgio nel campionato ormai alle porte. «Segnare fa sempre piacere a prescindere da come e contro chi, non sono stato tanto a dare importanza al gol, né tanto meno al fatto che fosse contro la mia ex squadra - afferma Trillini - posso dire che è stata un test importante per noi, per conoscerci ancora meglio, ma soprattutto per mettere ulteriore benzina nelle gambe e cercare di trovare la migliore condizione in vista del campionato».

