Montegranaro, Carca: «Il calcio per me è vita»

Ci sono calciatori che semplicemente in campo fanno la differenza: uno di questi è Fernando Manuel Carca, attaccante argentino, classe 1981, che veste la maglia del Montegranaro. Con la doppietta di sabato in casa della Vigor Sant'Elpidio il bomber è volato a 17 reti stagionali e Montegranaro a un punto dalla vetta. Si tratta di un giocatore dalle indiscusse doti sia tecniche che fisiche va anche ricordato per le sue doti umane: proprio nella stagione di Montalto (2017-2018) durante una partita ha compiuto un bel gesto di fair play, non proseguendo un'azione che avrebbe potuto portare al gol vedendo un giocatore avversario a terra. «Il calcio per me è vita di tutti i giorni - ci disse in quella circostanza - e nella vita di tutti i giorni il rispetto viene prima di tutto. Il rispetto verso te stesso la tua famiglia e verso tutti. Solo in questo modo possono parlare bene di te e sono questi i valori che voglio trasmettere ai miei figli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA