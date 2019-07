Monterubbianese, addio a Mattioli

Dopo due stagioni indimenticabili per rendimento e non solo per questo giunge ai titoli di coda la storia tra Alessandro Mattioli e la Monterubbianese. L'attaccante classe 1991 ha deciso di non seguire i biancorossi nella nuova avventura nel prossimo campionato di Promozione. Il giocatore vuole salutare compagni, società e tifoseria, ringraziandoli per i due anni meravigliosi trascorsi, per gli storici risultati ottenuti insieme, e per l'affetto dimostrato nei suoi confronti facendolo sentire come in una famiglia.

