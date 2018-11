Finalmente la Monterubbianese ha conquistato la prima vittoria casalinga nel campionato di Prima Categoria. Un successo tanto atteso dalla squadra, come si evince anche dalle parole del tecnico Romanelli: "Abbiamo sfatato questo tabù, ci siamo tolti un peso dallo stomaco, finalmente abbiamo vinto in casa. Contro la Grottese abbiamo offerto una prestazione di livello, sebbene ci siano stati anche degli errori. Nonostante i risultati non arrivassero, abbiamo sempre mostrato un buon calcio, poi nell'ultima gara il nostro possesso palla ha fatto la differenza. Dopo la sosta voglio vedere la mia squadra al top, possiamo ben figurare".

