Monterubbianese, Romanelli: «Celebremo questa impresa storica»

La Monterubbianese ha scritto una pagina storica quest'anno ed è entusiasta per l'impresa dell'approdo in Promozione al termine di un campionato estremamente esaltante: «Se pensiamo che il prossimo anno affronteremo Civitanovese e Maceratese mi viene da pensare: ma che abbiamo combinato?”. Sono queste le prime parole ancora incredule di Francesco Romanelli, giovane tecnico monterubbianese doc che ha scritto insieme ai suoi ragazzi e al papà Lorenzo (presidente appassionatissimo) una pagina storica per il club fermano.«Partiamo dai giorni precedenti. Ai ragazzi per tutta la settimana precedente - ha affermato Romanelli - avevo iniziato a dire “gustatevi ogni attimo di questa vigilia e della gara. Giochiamocela fino in fondo e soprattutto godetevela”. Lo hanno fatto veramente al meglio, ci siamo arrivati anche bene. Avevamo anche un piccolo vantaggio psicologico: nella peggiore delle ipotesi ci saremmo giocati lo spareggio. E sono felice di avermela giocata proprio con il Villa sant’Antionio: erano una delle squadre meglio organizzate del girone e non avevamo, nessuna delle due, il favore di pronostici. Novanta minuti belli e intensi, giocati con pochi calcoli e la voglia di superarsi. Onore a noi ma soprattutto a loro.Intanto stasera allenamento e grigliata tra di noi (sorride, ndr) anche se i festeggiamenti ci sono stati e pure molto importanti. Poi andremo avanti con il titolo regionale e poi qualcosa si farà per celebrare questa impresa storica. Mai siamo stati in Promozione ma soprattutto mai ci eravamo neanche salvati in Prima categoria”.

