Monterubbianese, Romanelli: «È un onore poterci confrontare alle pari con le migliori»

Si avvia verso la conclusione il campionato di Prima Categoria: mancano cinque match alla fine di una stagione che nel girone D è ancora tutto in ballo. Al primo posto la Monterubbianese che, appaiata dall'AFC Fermo, nelle giornate che mancano proverà a portare a termine un'impresa tanto bella, quanto imprevedibile. «Per noi – ci dice il presidente Lorenzo Romanelli – è già un onore poterci confrontare alla pari con le migliori e siamo sinceramente orgogliosi del nostro percorso. Ad agosto quando siamo partiti, mi guardavo attorno e facevo fatica a trovare delle squadre che sarebbero potute arrivare dietro di noi in classifica. Mi onoro di rappresentare questa società da oltre 30 anni, ed avevo già vissuto 3 promozioni che la stagione seguente erano diventate altrettante retrocessioni, pertanto il timore di non reggere l'urto era ben chiaro nella mia mente. Invece pian piano ci siamo adeguati alla categoria ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Da 3 anni - ricorda il presidente - abbiamo dato una nuova e più moderna organizzazione alla nostra società, tutti hanno dei compiti precisi e c'è grande collaborazione. Abbiamo scelto un uomo di grandi capacità come Claudio Salvi, che svolge un ruolo determinante a livello dirigenziale e lavora a stretto contato con il mister (giovane e molto preparato ndr). Organizzazione e programmazione sono alla base della nostra crescita, ovviamente ora che siamo in testa proveremo anche a raggiungere l'obiettivo massimo, nel caso non fosse possibile non e faremo un dramma, ma saremmo comunque fieri del lavoro svolto».

