Monturano Campiglione, Viti: «I giochi non sono ancora fatti»

C’è ancora una speranza per il Monturano Campiglione di agguantare il quinto posto nel girone B di Promozione, ma non dipende solo dalla vittoria che dovrà ottenere giovedì con il Centobuchi, ma deve sperare che l’Azzurra Colli perda in casa col Camerino. In quel caso, anche se con gli stessi punti, a passare ai playoff sarebbero gli uomini del tecnico Nello Viti che sull’argomento si esprime così: «I giochi ancora non sono fatti - sottolinea -, abbiamo delle chance perché se per noi vincere contro una squadra che si deve salvare sarà dura, lo sarà altrettanto per l’Azzurra Colli contro un’altra pericolante. Dobbiamo provarci sino alla fine».

