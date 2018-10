Moriconi: Â«Maceratese ricca di giovani di valoreÂ»

La linea verde si sta rivelando il valore aggiunto dell'HR Maceratese. Grazie all'apporto dei propri giovanissimi Moriconi ha in larga parte sopperito alle tante defezioni capitate in questo avvio. A Camerino la Rata ha chiuso l'incontro con addirittura cinque undicesimi under senza mai mettere a repentaglio il punteggio. «Quando hai una società così organizzata alle spalle ci sono tutti i presupposti per lavorare bene» esordisce il tecnico Moriconi «ho a disposizione tanti ragazzini, parecchi 2001, che ci seguono in maniera esemplare, sono attenti e reattivi alle indicazioni che cerchiamo di trasmettere. L’ambiente umano e di strutture su cui posso contare è notevole. Questi risultati sono la conseguenza del lavoro di due mesi davvero molto intensi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA