Morreale: «Valdichienti e Atletico Ascoli, lotta a due fino alla fine»

MACERATA. L'allenatore Renzo Morreale ha analizzato l'ultimo fine settimana del girone B di Promozione. C'è stata una vittoria pesantissima del Valdichienti Ponte sull’Aurora Treia: «Fondamentale per il rush finale, vincere a Treia su un campo piccolo e contro una squadra rodata non è mai facile. Per me, e quelli del Valdichienti non me ne vogliano e possono fare gli scongiuri, hanno messo una bella pietra sulla vittoria finale, anche se mancano ancora sei partite, però il segnale dato è forte. È bene sottolineare il gran lavoro di Luigi Giandomenico». L’Atletico Ascoli di sicuro, però, non mollerà fino alla fine: «Saranno loro due a giocarsela sino alla fine, come avevo detto in tempi passati».

