Morrovalle, esonerato Foresi

Un fulmine a ciel sereno in casa Morrovalle. Attraverso un comunicato ufficiale la società dà l'ufficialità dell'esoner di Foresi: «Dopo gli ultimi risultativi negativi, la società comunica di aver concluso la collaborazione con l'allenatore Andrea Foresi. Ringraziamo quanto fatto in questo anno e mezzo di collaborazione ed auguriamo al mister le migliori fortune per il futuro". La squadra biancorossa è attualmente in zona playout nel girone E di Seconda Categoria ed ha raccolto soli 2 punti nelle ultime 9 giornate.

