Mosconi: «Il Tolentino non può commettere queste ingenuità»

Il Tolentino contro il Fossombrone ha perso una ghiotta occasione per dare un piccolo strappo alla classifica. Sarebbe stata la quarta vittoria consecutiva per gli uomini guidati da mister Mosconi ed invece la squadra cremisi in vantaggio di una rete, dopo essere stata fermata per ben due volte dai legni della porta avversaria, nell’ultimo minuto di recupero ha subito un calcio di rigore molto dubbio concesso dall’arbitro Bottin di Ancona. «Abbiamo commesso una grossa ingenuità - ha spiegato Mosconi nel dopo partita - che ci è costata la vittoria. Una squadra che vuole fare cose importanti non può fare così».

