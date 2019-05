Nerpiti pronto a tornare in panchina

Tra gli allenatori che ci sono in circolazione e che sono vogliosi di ritornare in pista c'è nè uno in particolare che non vede l'ora: stiamo parlando di Massimo Nerpiti che dopo l'esperienza da calciatore e da allenatore a Caldarola, scalpita per tornare in panchina. «Dopo una stagione di riflessione passata a fare corsi di aggiornamento e vedere partite, mi piacerebbe ripartire - dice Nerpiti. - L'ultima stagione a Caldarola è stata dura da digerire sia per il risultato finale, una retrocessione ai play-out, sia per le condizioni in cui ho dovuto svolgere la mia mansione. Tuttavia in 4 anni con in biancorossi sono stati ottenuti risultati ottimi, ricordo la Coppa Italia di Seconda Categoria, i play-off di ottenuti partendo dalla penultima posizione dopo 10 partite, il record di punti del 2017 tra tutte le squadre dilettantistiche delle Marche, davanti anche alla Sambenedettese dei record, nonché la vittoria del campionato di Seconda Categoria». «Ho analizzato a fondo gli errori commessi - continua Nerpiti - e mi sono assunto le mie responsabilità tanto da voler stare a riposo per una stagione, malgrado alcune proposte ricevute nel mese di dicembre, per cercare di migliorare ed esser pronto a ripartire. Tuttavia i ragazzi che ho avuto la fortuna di allenare nella mia ultima stagione li rivorrei tutti dal primo all'ultimo sia come giocatori ma soprattutto come uomini. Il calcio fa parte da sempre della mia vita, mi manca il sapore dello spogliatoio e l'adrenalina della competizione e quindi è ora di ripartire carico più di prima».

