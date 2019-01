Nicolosi: «Il Porto Sant'Elpidio si è riscattato subito»

Grazie alla straordinaria rete dopo undici minuti di Riccardo Cuccù con un tiro da 35 metri andato a morire sotto la traversa per quello che è l’ottavo sigillo stagionale, il Porto Sant’Elpidio ha trovato il pronto riscatto a Porto Recanati dopo la brutta figura rimediata in casa la settimana precedente contro la Biagio Nazzaro. Al resto poi ci ha pensato la difesa meno perforata dell’eccellenza con soli nove gol subiti che ha in Matteo Nicolosi uno degli interpreti principali, anche se, come spiega anche lui, è tutta la squadra che sa difendere bene. «È stata una grossa vittoria - sottolinea Nicolosi, difensore che compirà 28 anni a febbraio alla seconda stagione in biancazzurro -. Dopo la brutta prova contro la Biagio Nazzaro dovevamo una risposta a tutti, ad iniziare da noi stessi, e secondo me c’è stata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA