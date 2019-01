Nuova Sirolese, il nuovo corso di Niemeijer

La Nuova Sirolese post Vincenzo Scaringi non poteva avere esordio migliore con Davide Niemeijer: il neo tecnico di origini olandese ma anconetano doc ha sempre allenato nel settore giovanile del Camerano e quando è pervenuta sul tavolo la proposta della Nuova Sirolese ecco che ha accettato l'incarico. «Sono contento del gruppo che ho trovato - racconta Niemeijer - un gruppo costruito negli anni scorsi grazie al lavoro di mister Scaringi, che qui ha fatto la storia. La società ha voluto un progetto nuovo, che puntasse prima di tutto al consolidamento del settore giovanile e ad una crescita in termini di consistenza della prima squadra. C'è stato un ringiovanimento della rosa, ho portato un nuovo metodo di lavoro e si stanno gettando le basi per costruire il futuro».