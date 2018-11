Nuovo volto in attacco per il Montecalvo: arriva Del Grande

L'Avis Montecalvo si rinforza ancora di più. La squadra, impegnata nel campionato di Prima Categoria, sta infatti per ufficializzare l'arrivo in squadra dell'attaccante Stefano Del Grande. Un colpo molto importante, dato che il bomber ha calcato categorie superiori, mostrando sempre una buona media realizzativa. Tra le sue precedenti esperienze ricordiamo: in Serie C2 con la maglia del Giugliano e della Puteolana, senza tralasciare l'esperienza in Serie D con l'Atletico Arezzo. Negli ultimi anno l'attaccante napoletano ha segnato per la Virtus Volla e la Juvenes, squadra che milita nel acmpionato sanmarinese. A giorni sarà ufficialmente tesserato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA