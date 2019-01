Olimpia Spinetoli, il nuovo tecnico è Ranucci

Novità importanti in casa Olimpia Spinetoli: la squadra del presidente Pierantozzi ha ufficializzato il profilo del tecnico della prima squadra: si tratta di Flavio Ranucci che va a sostituire Massimo De Amicis. Si tratta di un tecnico giovane ma che ha già diversi campionati alle spalle, ed è stato fra l'altro l'artefice, due stagioni fa, della promozione in Prima categoria dello Sporting Folignano. Il nuovo allenatore dirigerà domani sera il primo allenamento, in vista della delicata trasferta (neve permettendo) in casa dell'Acquasanta.

