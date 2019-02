Osimana, Dell'Aquila in stato di grazia

Aveva suonato l'ora della riscossa il presidente Antonio Campanelli e il riscatto c'è stato: l'Osimana ha conquistato i tre punti contro la Lauretana avendola battuta col punteggio finale di 5-0 e si è rimessa in carreggiata per tentare di raggiungere la griglia playoff. Mattatore del match è stato il bomber Manuel Dell'Aquila, autore di quattro marcature. «Una bella sensazione - ha dichiarato l'attaccante classe 1984 al primo anno in giallorosso che raggiunge le 13 marcature stagionali - ed è pure la mia prima volta in carriera. La dedica? E' scontato, alla mia famiglia ma anche a tutte le persone che mi circondano in questo periodo, soprattutto ai miei compagni anche perché, come ho detto a loro, senza la squadra che porta i palloni in avanti un attaccante può fare ben poco. Quindi un grazie va soprattutto a loro che mi hanno permesso di realizzare questi quattro gol».

