Osimana, Mobili: «Mi assumo tutte le responsabilità»

Una sconfitta difficile da smaltire. In casa Osimana non si pensa ad altro che a questo. Tornare con zero punti dalla trasferta senigalliese contro il Marzocca non è da Osimana. E mister Roberto Mobili fa mea culpa: «Mi assumo tutte le responsabilità - attacca il tecnico dei giallorossi al sito ufficiale della società - la prestazione di Marzocca è stata vergognosa e ne siamo coscienti. Ho sbagliato la partita, ho sbagliato tatticamente e tecnicamente e me ne assumo tutte le responsabilità. Non sono riuscito a trasmettere quanto provato in allenamento e questo è colpa mia. Ho sbagliato sia l’approccio tecnico che caratteriale. Non ho trasmesso la voglia di reagire, siamo rimasti neutri e senza gioco quindi è giusto che me ne assuma le responsabilità. Lo dico ai ragazzi che sono sempre disponibili e seri, ma lo dico anche ai tifosi: capisco la loro civilissima protesta e non posso biasimarli».

