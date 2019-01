Osimana: possibile sinergia con l'Anconitana

Dall'idea (lanciata dal vulcanico Giovanni Giacco) ad una possibile bozza di progetto: in futuro il binomio tra Osimana e Anconitana potrebbe essere sempre più stretto e dare i frutti sperati. Per ora domenica si affronteranno in campionato ma una volta che la Dorica ritroverà palcoscenici più importanti ecco che la sinergia tra i due club potrebbe concretizzarsi. «Quell'Ancona che ha giocato per tanti anni in B con due apparizioni in A ha rappresentato un punto di riferimento per le società del territorio - le parole di Giacco, attuale direttore sportivo dell'Osimana - e se quei periodi dovessero ritornare sarebbe un vantaggio anche per una società come la nostra che dista pochi chilometri dal capoluogo». Giacco entra nel dettaglio. «Se l'Anconitana dovesse giocare di nuovo tra i prof avrebbe bisogno di mandare ragazzi interessanti a farsi le ossa nelle categorie inferiori e l'Osimana sarebbe la collocazione ideale, specie se nel frattempo dovesse trovarsi in Eccellenza o in D. Allo stesso tempo la nostra società darebbe la possibilità di approdare in un club importante ai ragazzi più promettenti del vivaio che al momento vengono invece selezionati da Sassuolo e Pescara. Un progetto simile porterebbe vantaggi reciproci».

