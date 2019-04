Osimo Stazione, Belli: «Un campionato che ci ha visti grande protagonisti»

L'Osimo Stazione ha ceduto il passo in casa dell'Anconitana ma festeggia la salvezza in Promozione con un mese d'anticipo. Andrea Belli, il dirigente dell'Osimo Stazione, su Fb commenta tale traguardo: «Un campionato che ci ha visto protagonisti, un traguardo, la salvezza, arrivata con un mese di anticipo - scrive su FB il dirigente dell'Osimo Stazione Andrea Belli - siamo orgogliosi di voi. Una sola parola per racchiudere un concetto, grazie! Mancava la ciliegina sulla torta. Ed eccola arrivata, la passerella al "Del Conero", uno stadio che ha visto la serie A e che, speriamo, ritorni nei palcoscenici che merita. Per me una giornata particolare. Io, tifoso dell'Ancona, ritorno da "avversario».

