Osimo Stazione, Bugiolacchi: «Sono abbonato ai gol»

Giuseppe Bugiolacchi, attaccante dell'Osimo Stazione, è un'attaccante di razza: terza doppietta, 9 reti finora e 300 in carriera. Il bomber ritorna indietro col tempo commentando i suoi gol più belli in carriera: «Tutti quei gol segnati negli spareggi, ormai ci sono abbonato. Con la Dorica Torrette contro il Monticelli per l'Eccellenza, con il Castelfidardo contro il Montegiorgio nella finale di Supercoppa, l'anno scorso contro il Villa San Martino. E poi la serie con la Recanatese nel 2004/05 per salire in Eccellenza: ne feci quattro tra semifinali, finale e spareggio, perso ai rigori contro il Fermignano. Ne sbagliai uno io, ma quei gol restano».

