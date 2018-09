P.S.Elpidio, Mengo: «Dovevamo battere il Fabriano Cerreto»

Altro buon punto in trasferta del Porto Sant’Elpidio ottenuto domenica sul difficilissimo campo del Fabriano Cerreto, ma, come nella gara d’esordio a Chiaravalle, resta dell’amaro in bocca perché si poteva vincere. Lo ha detto a chiare lettere nel dopo partita il tecnico Eddy Mengo: «Se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. Su questo campo contro una buonissima squadra serviva una grossa prestazione e sono soddisfatto di quello che hanno fatto i miei ragazzi. Mi dispiace di non aver preso i tre punti».

