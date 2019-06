Paci saluta il Montegiorgio e si accasa alâ€ˆForlÃ¬

Si sono spente ieri le ultimissime speranze di rivedere Massimo Paci sulla panchina del Montegiorgio. Molti supporter rossoblù speravano ancora in un ipotetico ripensamento da parte dell’allenatore fermano, che alla fine, come era ovvio non è avvenuto. L’ex tecnico rossoblù ha scelto, infatti, di ripartire dalla Romagna e più precisamente da quel Forlì, che nello scorso campionato ha battuto sia in casa che in trasferta con il Montegiorgio. Forse proprio le due sconfitte subite hanno dato lo spunto ai galletti romagnoli di affidarsi a Paci, per ricreare entusiasmo in città e provare a tornare tra i professionisti. Un progetto ambizioso in una piazza importante, che mister Paci non si è fatto sfuggire e nella quale sarà coadiuvato da un altro volto noto del calcio marchigiano, come Roberto Guana, ex compagno di Paci ai tempi dell’Ascoli ed ora suo vice allenatore.

