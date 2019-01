Pera: «La Recanatese deve solo credere di più in se stessa»

È arrivata finalmente la prima vittoria. Netta, inequivocabile, con una prestazione travolgente, esaltata dalla doppietta di Pera e del sigillo di Sivilla. Unico neo, l'uscita dal campo per problemi muscolari dello stesso Sivilla e di Palmieri nel finale. Per il giovane attaccante di Appignano si temono problemi seri. "Speriamo di no, l'ho visto preoccupato, so cosa significa stare fuori, quanto si soffre - dice Manuel Pera, arrivato a quota 12 -. Siamo un bel reparto, mi trovo molto bene sia con Sivilla che con Palmieri che quando è stato chiamato in causa ha offerto buone prestazioni. Questa Recanatese deve solo credere di più in se stessa, nelle potenzialità che abbiamo, dobbiamo essere più continui. Per i play off siamo più che fai in corsa".

© RIPRODUZIONE RISERVATA