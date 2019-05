Pergolese, Chiarucci dice addio

Una lunga storia di amore e di passione lunga 28 anni sfociata in un addio. Stiamo parlando di Paolo Chiarucci che lascia la Pergolese, società fondata nel 1923 con 4 stagioni di Eccellenza negli ultimi 10 anni, e la volontà pare essere definitiva. Chiarucci è la Pergolese, 25 anni da presidente, ultimi 3 da patron con il figlio Andrea, ex attaccante di casa, nelle vesti di direttore sportivo. La delusione è troppa, troppa anche la solitudine e portare avanti un campionato di Eccellenza si fa sempre più dura. Chiarucci è un imprenditore edile ma nonostante gli sforzi compiuti le istituzioni locali non lo supportano a dovere. E così ha deciso di lasciare. "La decisione è sofferta - racconta Paolo Chiarucci al Corriere Adriatico - e giunge dopo anni di sacrifici economici e non solo, tutti fatti nell'interesse della Pergolese. Dalle istituzioni ho ricevuto solo chiacchiere e porte chiuse in questi anni, ci tengo a sottolineare che la mia azienda edile non ha mai fatto lavori a Pergola e se abbiamo bussato alle porte delle amministrazioni lo abbiamo fatto solo nell'interesse della società sportiva". Che succederà ora alla Pergolese, società sportiva con 96 anni di storia?

