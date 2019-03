Pergolese, Clementi: «I nostri obiettivi non cambiano»

La Pergolese di Aldo Clementi ha battuto col risultato finale di 3-1 al Fabriano Cerreto e ora i playoff distano solamente di due lunghezze.In casa la squadra rossoblù ha già imposto lo stop all’andata anche al Porto Sant’Elpidio. «Per noi un successo importante per la classifica – ha raccontato il tecnico al Corriere Adriatico – una vittoria così è tanta roba. Obiettivi? Non cambiano al momento. Classifica molto corta, gare equilibratissime e aperte ad ogni risultato: pronosticare qualcosa diventa molto complesso. La salvezza ancora non è raggiunta a livello matematico, qualche punticino ancora manca, ma siamo messi benino. Certo che facendo agonismo punti anche ad andare oltre i tuoi obiettivi. Stiamo con il piede sull’acceleratore e questo ci ha portato anche qualche acciacco di troppo». Gioco e mentalità offensiva: questi due principi non sono mai mancati nell’idea di calcio di Clementi: «Gioco e vittorie secondo me vanno a braccetto. Cerchiamo di esprimere un gioco semplice e organizzato: questo porta a sviluppare idee durante le gare e mi auguro che questo aspetto non venga meno».

