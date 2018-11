Pergolese, il dg Scarpini: «Ci siamo ripresi all grande»

Umore alto in casa della Pergolese, che grazie alla vittoria sull’imbattuta Urbania 1-0, ha raggiunto quota 12 in classifica e ora può guardare con fiducia al futuro. A commentare il momento positivo della Volante è il direttore generale Augusto Scarpini, con la squadra guidata da Aldo Clementi capace di inanellare due vittorie di fila: «Stiamo attraversando un buon periodo di condizione fisica e mentale – ammette Scarpini -. Dopo il ko con la Biagio Nazzaro, dove non avevamo demeritato dal punto di vista del gioco, la squadra si è ripresa alla grande e siamo riusciti a vincere contro due avversarie di spessore quali Camerano e Urbania».

© RIPRODUZIONE RISERVATA