Perini non è più l'allenatore del Sant'Elpidio

La società Vigor Sant'Elpidio Viola comunica la propria decisione di sollevare il mister Giordano Perini, a cui vanno i nostri ringraziamenti ed i nostri più sinceri auguri per un futuro ricco di soddisfazioni come merita, dall'incarico di allenatore della prima squadra. Una decisione comunque sofferta, ragionata e, a nostro giudizio, doverosa; volta a dare una scossa e a rinvigorire l'ambiente per uno speranzoso cambio di marcia in questo momento difficile. Il mister paga esclusivamente la scia di risultati negativi che, come sempre succede in questo sport, condannano e giudicano il lavoro di un allenatore. La società pertanto ha iniziato a guardarsi intorno in modo da trovare un sostituto ottimale e all'altezza, vagliando in questi giorni i diversi profili che si presenteranno e affidando per il momento la guida tecnica all'allenatore in seconda Alessio Zancocchia.

