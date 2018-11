Petritoli, Armini si è dimesso: si cerca il nuovo allenatore

Periodo alquanto difficile per il Petritoli, compagine che disputa il campionato di Seconda Categoria. Mister Armini si è dimesso, la società dunque è alla ricerca di un nuovo tecnico. Ecco il comunicato ufficiale divulgato dalla società: "La società ASD Petritoli 1960, partecipante al campionato di Seconda categoria girone G, comunica che Mister Paolo Armini ha deciso di rassegnare le dimissioni all'indomani della sconfitta con il Montottone. La Società ringrazia Paolo Armini per il lavoro fin qui svolto e comunicherà a breve il nome del sostituto". Bisogna però muoversi in fretta, dato che nel prossimo match ci sarà il Borgo Mogliano.

