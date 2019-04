Pinturetta, Verdecchia: «Diversi infortuni in stagione ci hanno condizionato»

La Pinturetta naviga a ridosso della zona playoff a sette gare dal termine del campionato di Prima Categoria, girone C. A parlare di tutto ciò ci pensa il presidente Stelio Verdecchia: «Obiettivamente ci sono tutte le condizioni per disputare un bel finale di stagione – ci conferma il presidente Stelio Verdecchia – non era nelle previsioni, ma ora che ci siamo proveremo a dire la nostra fino in fondo. Eravamo partiti puntando ad una tranquilla salvezza, un nuovo staff tecnico, 12 giocatori da inserire, molti dei quali provenienti dalle categorie inferiori, difficile fare sogni di grandezza. Abbiamo avuto un avvio di stagione abbastanza buono – continua il presidente – ma nel corso dell’anno, diversi infortuni pesanti come quelli dei portieri, ci hanno messo in seria difficoltà. Abbiamo attraversato una fase delicata, con soli 2 punti in 7 partite, nella quale siamo stati bravi a non perdere la testa, ma a ricompattarci al meglio, poi è iniziata la risalita ed ora eccoci a un passo dalla zona nobile»

