Ponterio, l'avvocato Secchiaroli in gol all'età di 46 anni

Nella vita fa l'avvocato, mentre ogniqualvolta che scende in campo in qualità di calciatore del Ponterio riveste il ruolo di difensore centrale: ebbene stiamo parlando di Fabrizio Secchiaroli, 46 anni, che sabato ha segnato il primo gol (28') della sfida contro il Pietralacroce terminata con la vittoria per 3-0. Quest'anno è alla sua quarta presenza da titolare, in carriera ha segnato appena una manciata di gol.

Fabrizio Secchiaroli 46 anni, ha la voglia di un bambino e non vuole smettere. «Sto bene, qui sono nato e mi sento a casa - sottolinea Secchiaroli - sono il terzo centrale, gioco quando se ne presenta l'occasione. I gol totali? Non ricordo il numero, ma credo di averne fatti meno di dieci». Il Ponterio l'anno scorso era in Prima categoria, quest'anno milita nel girone C di Seconda e punta ad un posto al sole. «All'inizio c'era l'obiettivo di centrare i playoff - continua Secchiaroli - siamo lì, anche se fondamentale è ottenere la salvezza». Tante le stagioni vissute da Secchiaroli. «In passato il livello era più alto - ammette - i campionati di calcio seguono l'andamento dell'economia, ricordo oltre dieci anni fa in Seconda categoria c'erano delle squadre veramente attrezzate...».

