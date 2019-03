Porto d'Ascoli-SassoGenga tra salvezza e playoff

PORTO D'ASCOLI. Domani l'unico anticipo di Eccellenza sarà la sfida tra Porto d'Ascoli e Sassoferrato Genga. I tre 0-0 consecutivi non hanno spodestato dal quinto posto il Sassoferrato Genga, in serie positiva da nove gare. L’exploit metterebbe al sicuro la salvezza e regalerebbe il salto di qualità alla matricola biancazzurra che punta sull’inviolabilità difensiva, arrivata a 817 minuti, per regalarsi un’altra soddisfazione. Il blitz di Grottammare ha rilanciato il Porto d’Ascoli, deciso a ritrovare il sorriso anche al Ciarrocchi, dove ha vinto una sola volta nel ritorno, per compiere un balzo decisivo verso la tranquillità. Alfonsi si affida alla vena ritrovata da De Vecchis, decisivo nel derby con una doppietta, per bissare l’impresa dell’andata. Non mancano i problemi in attacco per Ricci, alle prese con i problemi fisici di Piermattei e Calvaresi.

