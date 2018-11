Porto Sant'Elpidio, una vittoria nel segno di Paolo Belgrado

Da Fossombrone è arrivata la quarta vittoria consecutiva che proietta il Porto Sant’Elpidio al secondo posto a soli due punti dalla vetta occupata ora dal duo Tolentino (il prossimo avversario degli elpidiensi), e il Fabriano Cerreto. Una vittoria dal sapore speciale per la dedica a Paolo Belgrado, l’ex portiere scomparso la scorsa settimana per un male che non gli ha dato scampo. Il Porto Sant’Elpidio a Fossombrone è sceso in campo col lutto al braccio ed è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del giovane papà la cui dipartita ha tanto scosso chi lo ha conosciuto, ad iniziare dai tanti ex compagni di squadra, ma anche tutta la comunità elpidiense. Un sorriso e una giovialità che mancherà a tutti.

