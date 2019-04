Portorecanati, il baby Guercio è da record: la sua rete è la più giovane nell'Eccellenza Marche

Una bella storia emozionante e al tempo stesso beneaugurante: stiamo parlando di quella di Lorenzo Guercio, giocatore del Portorecanati, che ieri si è messo in bella evidenza quando ha segnato una perla a volo ai danni del Sassoferrato Genga. Ma oltre la rete c'è da asserire che si tratta senza alcuna esitazione della rete più giovane dell’intera Eccellenza Marche. Guercio infatti ha timbrato la sua prima rete con i grandi a 15 anni, 8 mesi e 1 giorno essendo nato il 27 agosto 2003. Un elemento sul quale in molti hanno già posto gli occhi e che si è guadagnato non solo spesso i nastrini di titolare nell’undici guidato da Possanzini, ma ha anche fatto parte della spedizione Allievi che ha sfiorato il titolo nazionale (perdendo in finale contro i padroni di casa del Lazio) nel Torneo delle Regioni nella categoria Allievi.Per lui molti gli occhi interessati di alcuni club di categoria superiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA