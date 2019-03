Portorecanati, Possanzini: «Consapevoli del nostro obiettivo»

PORTO RECANATI. Il Portorecanati rialza la testa e crede più che mai nella salvezza. Possanzini è determinato: «Buona gara, sappiamo il nostro obiettivo». Così il tecnico dei rivieraschi Matteo Possanzini, soddisfatto della vittoria per 1-0 sul non facile campo di Chiaravalle contro la Biagio Nazzaro. Anche se è vero che i chiaravallesi non se la stanno passando bene in questo campionato, la vittoria ha dato grande entusiasmo agli orange che ora si sono portati a -1 dalla zona playout e -10 dalla salvezza diretta. E domenica arriverà un altro scontro diretto da non fallire, contro il Camerano reduce dal 3-0 sul fanalino di coda Monticelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA