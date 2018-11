Portorecanati, Possanzini: «Le sconfitte sono colpa mia»

Un Portorecanati rimaneggiato superato anche dalla Biagio Nazzaro. Orange ora nei bassifondi della graduatoria, ma guai a disperarsi. C’è un mister Matteo Possanzini un po’ amareggiato dopo il match perso 1-0 con la Biagio Nazzaro: «Devo fare i complimenti ai ragazzi – dice Possanzini –. C’erano cinque assenze che sono diventate sei con Pennacchioni che si è anche fatto male, per assurdo non avevamo giocatori con quelle caratteristiche e la situazione si è complicata. Mi assumo le responsabilità per primo delle sconfitte, ma la squadra ha dato tutto e devo ripetere, faccio i complimenti ai ragazzi».

