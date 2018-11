Potenza Picena, cresce il progetto sui giovani

Non è arrivata la tanto sospirata prima vittoria per il Potenza Picena contro un avversario abbordabile come era il Montalto. Un peccato perché finora il lavoro di mister Gianfranco Zannini è stato eccellente, dimostrando di saper lavorare con i giovani come testimonia l’exploit di coppa Italia di sette giorni fa al Polisportivo di Civitanova, con un successo ottenuto con tutti under in campo ad eccezione di Pantone e grazie alla doppietta di Alessio Santavenere (2000), subentrato anche domenica contro il Montalto. Sempre domenica c’è stato l’esordio in prima squadra di Lorenzo Cotronè (2000). Ovviamente lavorando con i giovani bisogna dar loro il tempo di crescere e anche di sbagliare.

