Potenza Picena, Yaya Yunior ferma la striscia positiva del Valdichienti Ponte

Un calciatore che è riuscito in un'impresa titanica: stiamo parlando di Yaya Junior Wah, giocatore del Potenza Picena, che ferma la striscia positiva del Valdichienti Ponte spodestandola anche dal primato in Promozione B (ora in vetta alla classificac'è l'Atletico Ascoli anche se il Valdichienti ha una partita da recuperare). Il gol all 17' della seconda frazione di gioco dell'ivoriano classe 1998 del Potenza Picena interrompe la serie positiva del Valdichienti Ponte che durava da 50 partite, l'ultima sconfitta infatti risale al 23 settembre del 2017 (Muccia - Valdichienti 2-0 in Prima categoria C). Il Potenza Picena si colloca in undicesima posizione con 22 punti frutto di quattro vittorie, dieci pareggi e quattro sconfitte.

