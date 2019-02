Potenza Picena, Zannini: «L'avvio di stagione è stato difficoltoso»

Dopo un lasso di tempo estremamente complesso, il Potenza Picena si sta rimboccando le maniche dalla zona pericolosa del girone B della Promozione. Alcuni risultati hanno proiettato la formazione giallorossa in una posizione di classifica sicura e confortevole, rispetto a quella occupata durante le settimane scorse. Prende parola il tecnico Gianfranco Zannini che fa il punto della situazione: «E’ fuori discussione che l’avvio è stato difficoltoso – ammette l’allenatore – siamo partiti con un certo ritardo, ed abbiamo commesso anche degli errori che hanno finito per pesare. A mio modo di vedere sono tre le componenti fondamentali di una buona squadra: società, staff tecnico e giocatori, noi abbiamo la fortuna di averne anche una quarta importantissima, ovvero una tifoseria che non ha eguali in queste categorie, per numero, calore e vicinanza alla squadra. L’unità d’intenti di tutti questi fattori permette di portare avanti un lavoro costruttivo e proficuo anche dal punto di vista dei risultati. Purtroppo ad inizio stagione i nostri dirigenti, per questioni legate al lavoro, non potevano esserci vicini come avrebbero voluto. Il mercato ha risentito di tutto questo, ci siamo mossi in maniera slegata, costruendo una squadra che non rispondeva alle nostre esigenze e alle nostre aspettative. Valutata, a mio modo di vedere, con grande intelligenza la situazione, abbiamo cercato di apportare dei correttivi. La dirigenza è tornata pienamente operativa e nel mercato di dicembre sono arrivati dei giocatori molto motivati, come Ionni, Mercuri, Marcantoni che hanno dato subito un contributo determinante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA