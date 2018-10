Primo exploit e serie positiva che si allunga per un Potenza Picena ancora imbattuto pur affrontando formazioni più equipaggiate. Il tecnico Gianfranco Zannini nell’analizzare il successo di Centobuchi parte da lontano: "La settimana era stata dura come lavoro – racconta l’allenatore 54enne -. Ci sono stati poi i 2-3 senatori che hanno avuto un chiarimento importante nello spogliatoio dal quale è nato uno spirito di coesione forte che ha portato a mettere tutto quello che avevano nella partita. Al di la di Pantone che ha fatto una doppietta e del gol di Ciaramitaro, c’è stato uno spirito di forza e energia di tutto il gruppo ed anche i giovani in questo momento stanno facendo la voce grossa del progetto e si sono integrati bene. Hanno offerto una prova di carattere e determinazione. L’impresa è tutta loro".

