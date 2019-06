Prende forma il nuovo Camerano: restano in cinque

Prime manovre in casa Camerano Calcio. Dopo l’ufficialità circa il nuovo tecnico della prima squadra, con Stefano “Jimmy” Fontana a guidare il sodalizio gialloblu in Promozione, la società ha comunicato le prime conferme per quanto riguarda i giocatori che già facevano parte del club nella stagione scorsa. E così ecco che il Camerano annuncia che nella prossima stagione ci saranno ancora gli esterni Nicolò Musumeci (classe 1998) e Jacopo Recanatini ('99), ma anche i centrocampisti Andrea Marchionne ('98) e Luca Giulietti ('00). Un poker di giovani che vantano già alcuni anni di esperienza in Eccellenza e pronti a sposare ancora la causa cameranese, mettendosi a totale disposizione di Fontana e del suo staff.

