Promozione: è arrivato il momento della verità

Un weekend di fuoco o meglio un fine settimana all'insegna di verdetti che decidono inesorabilmente la stagione nel campionato di Promozione: tra sabato e domenica ci sarà la possibilità di conoscere le retrocessioni definitive in Prima Categoria e le finaliste dei playoff che potranno ancora sperare di salire nel campionato di Eccellenza.

Girone A: Nel raggruppamento settentrionale già definita gran parte della situazione con l'Anconitana vincitrice del campionato e la Vigor Senigallia ampiamente seconda, che dovrà attendere la vincente dei play off del girone B per lo spareggio finale. Nella parte bassa della graduatoria dopo la retrocessione di Laurentina e Villa Musone, si disputerà un solo play out che vedrà opposte, in un derby pesarese molto interessante, il Villa San Martino e il Santa Veneranda. Le due compagini, entrambe promosse dalla Prima categoria A nell'estate scorsa, hanno avuto un cammino piuttosto simile arrivando a soli 2 punti di distacco l'una dall'altra alla fine della stagione regolare. Il fattore campo e la possibilità del pareggio alla fine dei supplementari, fanno pendere i favori del pronostico sul Villa San Martino di mister Cicerchia, anche se in un derby è sempre difficile assegnare il ruolo di favorita, ed il Santa Veneranda di mister Del Monte è pronto a lottare con tutta l'energia possibile per sovvertire i pronostici.

Girone B: Ancora tutta da definire invece la situazione nella parte meridionale della regione. Le uniche sicurezze ad oggi sono la promozione in Eccellenza del Valdichienti Ponte e la retrocessione in Prima categoria dell Sangiorgese. Si giocheranno entrambi i play off che vedranno opposte al “Picchio Village” Atletico Ascoli e HR Maceratese, mentre al “Polisportivo” si troveranno di fronte Civitanovese e Atletico Azzurra Colli. Ovviamente la formula lascia un margine superiore di possibilità alle squadre che giocano in casa, ma in entrambi i casi i confronti restano aperti ad ogni tipo di risultato. Quattro squadre molto forti, tutte meritevoli di proseguire il loro percorso stagionale e spettacolo assicurato per i numerosi tifosi che certamente seguiranno i due confronti. Le vincenti dei due confronti si affronteranno poi sabato prossimo, per designare la sfidante della Vigor Senigallia e da questo ulteriore confronto uscirà il nome della compagine che salirà nel campionato di Eccellenza. Discorso più o meno simile per la zona play out, tra sabato e domenica conosceremo i nomi delle due squadre che faranno compagnia alla Sangiorgese. Nel confronto tra la quintultima e la penultima si affronteranno domenica al “Sandro Ultimi” il Chiesanuova e il Montalto. I padroni di casa del neo mister Tassi, che hanno sperato fino all'ultimo secondo nella salvezza diretta conteranno sul fattore campo, ma dovranno fare i conti con una compagine che, avendo già da tempo definito la sua posizione, arriva probabilmente al confronto decisivo più fresca e con meno pressione. Chiesanuova favorito, ma occhio ai giallorossi di mister Ricciotti che sono una vera e propria mina vagante. Non molto diverso l'altro confronto, di scena al “Livio Luzi”, dove nella giornata di sabato il Camerinoospiterà la Palmense. I padroni di casa, che proprio per lo sprint finale hanno cambiato guida tecnica, accarezzando per alcuni minuti nell'ultima di campionato anche la salvezza diretta, proveranno a far valere la tradizione e la possibilità dei due risultati utili, ma è ovvio che gli ospiti fermani, alla loro prima stagione in Promozione, faranno di tutto per mantenere la categoria. Anche in questo caso leggero favore del pronostico per la squadra di casa, affidata a mister Grasselli, con i ragazzi di mister Cipolletta che proveranno a fare la partita della vita, potendo contare su alcune individualità che potrebbero fare la differenza.

