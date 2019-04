Promozione, respinto il ricorso del Montalto

Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo del Monturano Campiglione: suddetta squadra aveva presentato ricorso con richiesta di ripetizione sulla gara in trasferta contro il Montalto, valida per la 27esima giornata del campionato di Promozione, girone B, per un presunto errore arbitrale forse dovuto ad uno scambio di persona sun un'epulsione del calciatore Guing Tidiane invece di Cozzi Luca. Nel Comunicato n. 181 il Giudice Sportivo respinge il reclamo del Monturano Campiglione, confermando l'1-0 per il Montalto, precisando che "fonte privilegiata dell'Organo di Giustizia Sportiva deve ritenersi il referto arbitrale».

